НБУ підвищив офіційний курс євро

Єдина європейська валюта подорожчала на 5 копійок

Національний банк України (НБУ) на 20 березня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 5 копійок до 30,84 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 20 березня, встановлений на такому рівні: 3084,9271 гривні за 100 євро (+5,7289 грн).

При цьому курс євро на 18 березня становить 3079,1982 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 19 березня 2019 року, готівковий курс у продажу виріс на 8 копійок до 31,00 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,00 - 30,80 (30,00 - 30,70 - 18 березня), продажу 30,85 - 31,20 (30,65 - 31,20 - 18 березня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,58 (30,47 - 18 березня), продажу - 31,00 (30,92 - 18 березня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 17 копійок до 30,96 грн/євро. Курс покупки становить 30,91 грн/євро.