НБУ підвищив офіційний курс євро

Єдина європейська валюта подорожчала на 25 копійок

Національний банк України (НБУ) на 19 березня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 5 копійок до 30,79 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 19 березня встановлено на такому рівні: 3079,1982 гривні за 100 євро (+24,3591 грн).

При цьому курс євро на 18 березня становить 3054,8391 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 18 березня 2019 року, готівковий курс у продажу виріс на 11 копійок до 30,92 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,70 - 30,70 (29,70 - 30,50 - 15 березня), продажу 30,65 - 31,20 (30,50 - 31,10 - 15 березня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,47 (30,27 - 15 березня), продажу - 30,92 (30,81 - 15 березня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро продажу виріс на 12 копійок до 30,79 грн/євро. Курс покупки становить 30,76 грн/євро.