Курс долара відновив зростання на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар торгується біля рівня 28,15 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 9 листопада 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії зріс на 2 копійки до 28,14 гривень за долар, курс купівлі до 28,14 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 33,36 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,1200 - 28,1400 грн/долар, євро 33,2378 - 33,2614 грн/євро, російський рубль 0,3574 - 0,3678 грн/рубль.

Відзначимо, 6 листопада торги по долару закрилися в діапазоні 28,1000 - 28,1200 грн/долар, євро 33,3575 - 33,3812 грн/євро, російський рубль 0,3693 - 0,3697 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 10 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,11 гривень за долар. Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 10 листопада встановлено на такому рівні: 28,1116 гривень за 1 долар (-0,0259 грн). При цьому курс долара на 9 листопада становить 28,1375 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс падає четвертий день поспіль, після того, як 4 листопада він досяг максимуму в 28,60 гривень.

Прогноз

За прогнозом аналітиків Альпарі, на поточному тижні очікується подальше зниження курсу долара до гривні. На міжбанку долар може опуститися до рівня 27,9 гривень.