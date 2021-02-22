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НБУ підвищив офіційний курс долара менш ніж на 1 копійку

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 22 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,84 гривень за долар. Курс виріс менш ніж на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 22 лютого встановлено на такому рівні: 27,8468 гривень за 1 долар (+0,0007 грн). При цьому курс долара на 19 лютого складає: 27,8461 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження напередодні.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 19 лютого 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,87 гривень за долар, курс купівлі до 27,84 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 33,75 гривень за євро.

Прогноз

Дані опитування НБУ свідчать, що керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу в 2021 році на рівні 29,68 грн/долар.

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