НБУ підвищив офіційний курс долара до максимуму з кінця травня

Офіційний курс гривні до долара на 11 січня 2022 року встановлений на рівні 27,49 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара до гривні виріс до максимуму за сім місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 11 січня 2022 року встановив курс на такому рівні: 27,4998 гривень за 1 долар (+0,0021 грн). При цьому курс долара на 10 січня становить: 27,4977 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс виріс менш ніж на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)