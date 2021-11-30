НБУ підвищив офіційний курс долара до максимуму з кінця липня

Національний банк України (НБУ) на 1 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,21 гривень за долар. Курс виріс на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Таким чином, офіційний курс долара піднявся до максимуму з липня. Вище курс був тільки 22 липня - 27,2405 гривень за долар.

Офіційний курс гривні до долара на 1 грудня встановлено на такому рівні: 27,2142 гривень за 1 долар (+0,0403 грн). При цьому курс долара на 30 листопада становить: 27,1739 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 30 листопада 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 27,32 гривень за долар, курс в покупці до 27,30 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 24 копійки до 30,94 гривень за євро.

Однак потім курс долара різко впав до рівня 27,15 гривень.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,6/27,8 грн.