Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 19 листопада 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 26,50 гривень за долар, курс в покупці до 26,48 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 30,05 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 26,4800 - 26,5000 грн/долар, євро 30,0309 - 30,0536 грн/євро, російський рубль 0,3638 - 0,3642 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 19 листопада 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,44 гривень за долар. Курс на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

На поточному тижні очікується незначне зростання курсу долара. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,3 гривень, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,1/26,3 гривень.