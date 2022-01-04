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НБУ підвищив офіційний курс долара на 4 січня

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Україна, Вівторок 04 січня 2022 06:15
НБУ підвищив офіційний курс долара на 4 січня Фото: курс долара виріс на 7 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 4 січня 2022 року встановлений на рівні 27,27 гривень за долар. Курс зріс на 7 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 31 грудня - 4 січня 2022 року встановив курс на такому рівні: 27,2782 гривень за 1 долар (+0,0705 грн). При цьому курс долара на 30 грудня становить: 27,2077 гривень за 1 долар.

НБУ підвищив офіційний курс долара на 4 січня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара до гривні, щодня встановлюється НБУ, за 2021 рік впав на 3,5% (порівняно з 28,2746 на 31 грудня 2020 року). Середньорічне значення склало 27,2862 грн/долар.

НБУ підвищив офіційний курс долара на 4 січня

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, в період з 31 грудня 2021 року до 4 січня 2022 року включно діє офіційний курс гривні до іноземних валют розрахований Національним банком України 30 грудня 2021 року.

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