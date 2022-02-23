НБУ підвищив офіційний курс долара до 29 гривень

Офіційний курс гривні до долара на 23 лютого 2022 року встановлений на рівні 28,98 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара до гривні виріс до максимуму з кінця січня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 23 лютого 2022 року встановив курс на такому рівні: 28,9877 гривень за 1 долар (+0,5031 грн). При цьому курс долара на 22 лютого становить: 28,4846 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 22 лютого 2022 року у продажу в порівнянні з попередньою сесією виріс на 46 копійок до 29,07 гривень за долар, курс в покупці до 29,05 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 41 копійку до 32,83 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня при збереженні ескалації очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,7 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,6/28,8 грн.