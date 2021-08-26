НБУ підвищив офіційний курс долара на 26 серпня

Офіційний курс гривні до долара на 26 серпня встановлено на рівні 26,70 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара зростає третій день поспіль після падіння до мінімуму більш ніж за рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 26 серпня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,7074 гривень за 1 долар (+0,0356 грн). При цьому курс долара на 25 серпня становить 26,6718 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 25 серпня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,68 гривень за долар, курс в покупці до 26,66 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 14 копійок до 31,31 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня помітної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,65 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,6/26,8 грн.