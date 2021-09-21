НБУ підвищив офіційний курс долара на 21 вересня

Офіційний курс гривні до долара на 21 вересня встановлений на рівні 26,70 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара зростає четвертий день поспіль після того, як він впав до мінімуму більш ніж за рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Курс менш ніж на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Національний банк України (НБУ) на 21 вересня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,7072 гривень за 1 долар (+0,0044 грн). При цьому курс долара на 20 вересня становить 26,7028 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 20 вересня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійок до 26,68 гривень за долар, курс в покупці до 26,66 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 11 копійок до 31,25 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується стабілізація курсу долара до гривні поблизу поточних значень. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,6/26,8 грн.