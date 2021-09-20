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НБУ підвищив офіційний курс долара на 20 вересня

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Україна, Понеділок 20 вересня 2021 07:45
НБУ підвищив офіційний курс долара на 20 вересня Фото: курс долара виріс на 4 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 20 вересня встановлений на рівні 26,70 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара зростає третій день поспіль після того, як він впав до мінімуму більш ніж за рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 20 вересня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,7028 гривень за 1 долар (+0,0356 грн). При цьому курс долара на 17 вересня становить 26,6672 гривень за 1 долар.

НБУ підвищив офіційний курс долара на 20 вересня

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ підвищив офіційний курс долара на 20 вересня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 17 вересня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,69 гривень за долар, курс в покупці до 26,67 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 5 копійок до 31,43 гривень за євро.

Прогноз

У вересні курс долара може стабілізуватися поблизу нинішніх рівнів. За прогнозом аналітиків, до кінця місяця Долар може торгуватися в діапазоні 26,6-27,1 грн.

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