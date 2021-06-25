RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

НБУ підвищив офіційний курс долара майже на 20 копійок

Автор: РБК-Україна

Офіційний курс гривні до долара на 25 червня встановлений на рівні 27,45 гривень за долар. Курс долара знову зростає після падіння напередодні.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 25 червня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,4589 гривень за 1 долар (+0,1852 грн). При цьому курс долара на 24 червня становить: 27,2737 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс зріс на 18 копійок порівняно з попереднім банківським днем.


Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 24 червня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 11 копійок до 27,27 гривень за долар, курс в покупці до 27,25 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 22 копійки до 32,55 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,3 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,2/27,4 грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
курс НБУКурс гривніКурс долара