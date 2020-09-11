НБУ підвищив офіційний курс долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 7 копійок

Національний банк України (НБУ) на 14 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,90 гривень за долар. Курс на 7 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським вдень.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 14 вересня встановлено на такому рівні: 27,9003 гривень за 1 долар (+0,0657 грн). При цьому курс долара на 4 вересня становить 27,8346 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 11 вересня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 27,87 гривень за долар, курс купівлі до 27,85 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 17 копійок до 32,99 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 10 вересня довідковий курс на рівні 27,88 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 10 вересня (27,82 грн).

Як повідомляло РБК-Україна, рада Національного банку України (НБУ) 10 вересня, затвердила Основні принципи грошово-кредитної політики на 2021 рік і середньострокову перспективу. Згідно з документом, НБУ буде надалі дотримуватися режиму плаваючого курсоутворення і не буде таргетувати досягнення певного рівня або діапазону обмінного курсу.