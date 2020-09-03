НБУ підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 4 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,69 гривень за долар. Курс на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 4 вересня встановлено на такому рівні: 27,6908 гривень за 1 долар (+0,048 грн). При цьому курс долара на 3 вересня становить 27,6428 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 3 вересня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 27,71 гривень за долар, курс купівлі до 27,69 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 32,73 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 3 вересня довідковий курс на рівні 27,70 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 2 вересня (27,63 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 3 вересня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 4 копійки до 27,76 гривень за долар. Курс євро знизився на 17 копійок до 32,81 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,53 (27,49 - 2 вересня), продажу - 27,76 (27,72 - 2 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,32 (32,44 - 2 вересня), продажу - 32, 81 (32,98 - 2 вересня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,45 (3,45 - 2 вересня), продажу 3,81 (3,81 - 2 вересня) грн за 10 рублів.