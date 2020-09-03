НБУ на 3 вересня підвищив офіційний курс долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 4 копійки

Національний банк України (НБУ) на 3 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,64 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 3 вересня встановлено на такому рівні: 27,6428 гривень за 1 долар (+0,0379 грн). При цьому курс долара на 2 вересня становить 27,6049 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 2 вересня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 27,63 гривень за долар, курс купівлі до 27,61 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 25 копійок до 32,78 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 2 вересня довідковий курс на рівні 27,63 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 1 вересня (27,60 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 2 вересня 2020 року о 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 4 копійки до 27,72 гривень за долар. Курс євро знизився на 4 копійки до 32,98 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,49 (27,45 - 1 вересня), продажу - 27,72 (27,68 - 1 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,44 (32,47 - 1 вересня), продажу - 32,98 (33,01 - 1 вересня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,45 (3,41 - 1 вересня), продажу 3,81 (3,80 - 1 вересня) грн за 10 рублів.