НБУ підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 2 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,77 гривень за долар. Курс на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 2 липня встановлено на такому рівні: 26,7700 гривень за 1 долар (+0,1024 грн). При цьому курс долара на 1 липня становить 26,6676 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 1 липня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 6 копійок до 26,77 гривень за долар, курс купівлі до 26,75 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 11 копійок до 30,04 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 1 липня довідковий курс на рівні 26,75 грн/долар, знизивши його порівняно з 30 червня (26,66 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 1 липня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 26,79 гривень за долар. Курс євро виріс на 2 копійки до 30,03 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,59 (26,56 - 30 червня), продажу - 26,79 (26,76 - 30 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,62 (29,60 - 30 червня), продажу - 30,03 (30,01 - 30 червня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,42 (3,42 - 30 червня), продажу 3,85 (3,85 - 30 червня) грн за 10 рублів.