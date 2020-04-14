НБУ підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 15 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,08 гривень за долар, що на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 15 квітня встановлено на такому рівні: 27,0899 гривень за 1 долар (+0,0495 грн). При цьому курс долара на 14 квітня становить 27,0404 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 14 квітня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,00 гривень за долар, курс купівлі - 26,97 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 29,48 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 14 квітня довідковий курс на рівні 27,05 грн/долар, не змінивши його порівняно з 13 квітня (27,05 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 14 квітня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 27,33 гривень за долар, курс євро знизився на 9 копійок до 29,75 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,98 (26,99 - 13 квітня), продажу - 27,33 (27,37 - 13 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,19 (29,22 - 13 квітня), продажу - 29,75 (29,84 - 13 квітня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,22 (3,19 - 13 квітня), продажу 3,72 (3,72 - 13 квітня) грн за 10 рублів.