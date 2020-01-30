НБУ підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 31 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,91 гривень за долар, що на 7 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 31 січня встановлено на такому рівні: 24,9196 гривень за 1 долар (+0,0705 грн). При цьому курс долара на 30 січня становить 24,8491 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 30 січня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 24,98 гривень за долар, курс купівлі до 24,96 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 27,52 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 30 січня довідковий курс на рівні 24,83 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 28 січня (24,71 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 30 січня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 14 копійок до 25,05 гривень за долар, курс євро виріс на 17 копійок до 27,61 грн за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,82 (24,68 - 29 січня), продажу - 25,05 (24,91 - 29 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,17 (27,04 - 29 січня), продажу - 27,61 (27,44 - 29 січня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,66 (3,64 - 29 січня), продажу 3,99 (3,98 - 29 січня) грн за 10 рублів.