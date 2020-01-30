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Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Новини » Фінанси     30.01.2020 - 10:43
Міжбанк відкрився зростанням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар піднявся до рівня 25 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 30 січня 2020 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 24,98 гривень за долар, курс купівлі до 24,96 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 27,52 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,9600 - 24,9800 грн/долар, євро 27,4959 - 27,5234 грн/євро, російський рубль 0,3959 - 0,3964 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,9600

24,9800

EUR/UAH

27,4959

27,5234

RUB/UAH

0,3959

0,3964

Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Нагадаємо, 29 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,8800 - 24,9100 грн/долар, євро 27,3605 - 27,3910 грн/євро, російський рубль 0,3962 - 0,3968 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 30 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,84 гривень за долар, що на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 30 січня встановлено на такому рівні: 24,8491 гривень за 1 долар (+0,1287 грн). При цьому курс долара на 29 січня становить 24,7204 гривень за 1 долар.

Як свідчать прогнози опитаних РБК-Україна аналітиків, середньорічний обмінний курс гривні до долара за підсумками 2020 року буде зафіксовано на рівні 25,4 грн/долар.

НБУ на 30 січня підвищив офіційний курс долара Курс долара знову зріс на міжбанку
Теми: Курс долара
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