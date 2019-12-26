ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ підвищив офіційний курс долара

Новини » Економіка     26.12.2019 - 16:30
НБУ підвищив офіційний курс долара
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар виріс після тривалого періоду зниження

Національний банк України (НБУ) на 27 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,29 гривень за долар, що на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 27 грудня встановлено на такому рівні: 2329,2885 гривень за 100 доларів (+3,7730 гривень).

При цьому курс долара на 26 грудня становить 2325,5155 гривень за 100 доларів.

НБУ підвищив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 26 грудня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 4 копійки до 23,29 гривень за долар, курс купівлі до 23,27 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 25,83 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 26 грудня довідковий курс на рівні 23,30 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 24 грудня (23,27 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 26 грудня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 4 копійки до 23,28 гривень за долар, курс євро виріс на 7 копійок до 25,83 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 22,99 (22,93 - 24 грудня), продажу - 23,28 (23,24 - 24 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 25,36 (25,31 - 24 грудня), продажу - 25,83 (25,76 - 24 грудня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,43 (3,45 - 24 грудня), продажу 3,76 (3,77 - 24 грудня) грн за 10 рублів.

Українці дали прогноз курсу долара на 2020 рік Курс долара трохи виріс
Теми: Курс долара
Новини України Курс доларакурс НБУКурс гривні
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся