НБУ підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 20 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,20 гривень за долар, що на 7 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 20 листопада встановлено на такому рівні: 2420,3928 гривень за 100 доларів (+6,675 гривень).

При цьому курс долара на 19 листопада становить 2413,7178 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 19 листопада міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 4 копійки до 24,24 гривень за долар, курс купівлі до 24,20 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 26,82 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 19 листопада довідковий курс на рівні 24,20 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 18 листопада (24,12).

У той же час в обмінних пунктах України 19 листопада курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 6 копійок до 24,34 гривень за долар, курс євро виріс на 9 копійок до 26,95 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,13 (24,06 - 18 листопада), продажу - 24,34 (24,28 - 18 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,57 (26,48 - 18 листопада), продажу - 26,95 (26,86 - 18 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,48 (3,47 - 18 листопада), продажу 3,84 (3,83 - 18 листопада) грн за 10 рублів.