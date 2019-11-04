НБУ підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 5 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,79 гривень за долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 5 листопада встановлено на такому рівні: 2479,802 гривень за 100 доларів (+5,9877 гривень).

При цьому курс долара на 4 листопада становить 2473,8144 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 4 листопада міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 24,85 гривень за долар, курс купівлі до 24,81 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 27,71 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 4 листопада довідковий курс на рівні 24,79 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 1 листопада (24,70).

У той же час в обмінних пунктах України 4 листопада курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 24,91 гривень за долар, курс євро виріс на 9 копійку до 27,86 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,78 (24,65 - 1 листопада), продажу - 24,91 (24,88 - 1 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,39 (27,36 - 1 листопада), продажу - 27,86 (27,77 - 1 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,55 (3,53 - 1 листопада), продажу 3,93 (3,91 - 1 листопада) грн за 10 рублів.