НБУ підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 17 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,77 гривень за долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 17 вересня, встановлений на такому рівні 2477,1443 гривень за 100 доларів (+6,0762 гривень).

При цьому курс долара на 16 вересня становить 2471,0681 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 16 вересня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 6 копійок до 24,75 гривень за долар, курс купівлі до 24,71 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 27,41 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 24,76 гривень за долар, підвищивши його в порівнянні з 13 вересня (24,68).

У той же час в обмінних пунктах України 16 вересня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 24,89 гривень за долар, курс євро виріс на 5 копійок до 27,59 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,65 (24,61 - 13 вересня), продажу - 24,89 (24,86 - 13 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,14 (27,11 - 13 вересня), продажу - 27,58 (27,54 - 13 вересня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,51 (3,48 - 13 вересня), продажу 3,88 (3,86 - 13 вересня) грн за 10 рублів.