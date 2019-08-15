НБУ підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 16 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,32 гривень за долар, що на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 16 серпня встановлено на такому рівні: 2532,1651 гривень за 100 доларів (+7,2334 гривень).

При цьому курс долара на 15 серпня становить 2524,9317 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні, 15 серпня, міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу зріс на 10 копійок до 25,36 гривень за долар, курс купівлі до 25,32 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 6 копійок до 28,26 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив 15 серпня довідковий курс на рівні 25,36 гривень за долар, що на 12 копійок вище, ніж 14 серпня (25,24 гривень за долар).

У той же час курс долара в обмінних пунктах України в продаж 15 серпня виріс на 10 копійок до 25,49 гривень за долар, курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 28,51 гривень за долар.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,23 (25,12 - 14 серпня), продажу - 25,49 (25,39 - 14 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,02 (27,98 - 14 серпня), продажу - 28,51 (28,47 - 14 серпня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,58 (3,58 - 14 серпня), продажу 3,96 (3,96 - 14 серпня) грн за 10 рублів.