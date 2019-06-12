НБУ підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 13 червня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,40 грн/долар, що на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 13 червня встановлено на такому рівні: 2640,1893 гривень за 100 доларів (+10,2943 гривень).

При цьому курс долара на 12 червня становить 2629,895 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 12 червня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 3 копійки до 26,46 грн/долар, курс купівлі до 26,42 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 2 копійки до 29,99 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 16 копійок до 26,56 гривень за долар, купівлі зріс на 15 копійок до 26,30 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 20 копійок до 30,13 гривень за євро.