НБУ підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 31 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,87 грн/долар, що на 19 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 31 травня встановлено на такому рівні: 2687,2573 гривень за 100 доларів (+18,9197 гривень).

При цьому курс долара на 30 травня становить 2668,3376 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 30 травня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 8 копійок до 26,82 грн/долар, курс купівлі до 26,78 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 5 копійок до 29,84 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 19 копійок до 26,87 гривень за долар, купівлі зріс на 20 копійок до 26,60 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 16 копійок до 30,00 гривень за євро.