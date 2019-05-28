НБУ підвищив офіційний курс долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Курс долара виріс на 8 копійок

Національний банк України (НБУ) на 29 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,40 грн/долар, що на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 29 травня встановлено на такому рівні: 2640,6167 гривень за 100 доларів (+8,0485 гривень).

При цьому курс долара на 28 травня становить 2632,5682 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 28 травня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу не змінився - 26,36 грн/долар, курс купівлі - 26,33 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 4 копійки до 29,46 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 26,43 гривень за долар, купівлі знизився на 1 копійку до 26,20 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок до 29,64 гривень за євро.