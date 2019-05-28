Долар і євро знизилися на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 2 копійки, євро - на 7 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 28 травня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 26,43 гривень за долар, купівлі знизився на 1 копійку до 26,20 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок до 29,64 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,00 - 26,30 (26,00 - 26,30 - 27 травня), продажу 26,30 - 26,65 (26,30 - 26,70 - 27 травня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,20 (26,21 - 27 травня), продажу - 26,43 (26,45 - 27 травня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 28,85 - 29,40 (28,90 - 29,45 - 27 травня), продажу 29,45 - 39,85 (29,45 - 30,00 - 27 травня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,19 (29,22 - 27 травня), продажу - 29,64 (29,71 - 27 травня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 4,00 (2,50 - 4,00 - 27 травня), продажу - 4,00 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 27 травня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля становить 3,77 (3,77 - 27 травня), продажу 4,12 (4,12 - 27 травня) грн за 10 рублів.