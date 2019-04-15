НБУ підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 16 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,81 грн/долар, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 16 квітня встановлено на такому рівні: 2681,0204 гривень за 100 доларів (+9,6332 гривень).

При цьому курс долара на 15 квітня становить 2671,3872 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 15 квітня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 9 копійок до 26,82 грн/долар, курс купівлі до 26,77 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 10 копійок до 30,34 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 26,95 гривень за долар, купівлі на 1 копійку до 26,70 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 10 копійок до 30,52 гривень за євро.