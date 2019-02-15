Міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара перебуває біля рівня 27,20 грн/долар

Курс долара на міжбанку за станом на 10:50 15 лютого 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 4 копійки до 27,23 грн/долар, курс купівлі до 27,20 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 11 копійок до 30,69 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 27,2000 - 27,2300 грн/долар, євро 30,6680 - 30,6991 грн/євро, російський рубль 0,4078 - 0,4085 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,2000 27,2300

EUR/UAH 30,6680 30,6991

RUB/UAH 0,4078 0,4085

Нагадаємо, 14 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,2300 - 27,2700 грн/долар, євро 30,7726 - 30,8069 грн/євро, російський рубль 0,4067 - 0,4075 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 15 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,15 грн/долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 15 лютого встановлено на такому рівні: 2715,9961 гривень за 100 доларів (+6,717 гривень).