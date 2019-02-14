НБУ підвищив офіційний курс долара

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Курс долара виріс на 6 копійок

Національний банк України (НБУ) на 15 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,15 грн/долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 15 лютого встановлено на такому рівні: 2715,9961 гривень за 100 доларів (+6,717 гривень).

При цьому курс долара на 1 лютого становить 2709,2791 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 14 лютого склало 27,13 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,1360 гривень за долар, що на 4 копійки вище, ніж встановлений 12 лютого (27,0904 гривень за долар).

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 14 лютого 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 27,12 грн/долар, курс купівлі до 27,09 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 12 копійок до 30,53 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 4 копійки до 27,24 гривень за долар, в покупці зріс на 4 копійки до 27,03 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 30,87 гривень за євро.