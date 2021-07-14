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Долар знову дорожчає: НБУ встановив курс на 14 липня

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Україна, Середа 14 липня 2021 07:45
Долар знову дорожчає: НБУ встановив курс на 14 липня Фото: курс долара виріс на 3 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 14 липня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,32 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 14 липня встановлено на такому рівні: 27,3216грівен за 1 долар (+0,0312 грн). При цьому курс долара на 13 липня становить 27,2904 гривень за 1 долар.

Долар знову дорожчає: НБУ встановив курс на 14 липняСкріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара зростає після зниження напередодні.

Долар знову дорожчає: НБУ встановив курс на 14 липня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Нагадаємо, міжбанк відкрився зростанням курсу долара. Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 13 липня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 0,5 копійки до 27,3050 гривень за долар, курс в покупці до 27,2850 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 1 копійку до 32,37 гривень за євро.

Прогноз
За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,25 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,1 / 27,3 грн.

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