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НБУ повысил официальный курс доллара на 14 июля

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Украина, Среда 14 июля 2021 07:45
НБУ повысил официальный курс доллара на 14 июля Фото: курс доллара упал на 3 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 14 июля установлен на уровне 27,32 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара растет после снижения накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 июля 2021 года установил курс на таком уровне: 27,3216гривен за 1 доллар (+0,0312 грн). При этом курс доллара на 13 июля составляет 27,2904 гривен за 1 доллар.

НБУ повысил официальный курс доллара на 14 июля

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ повысил официальный курс доллара на 14 июля

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Напомним, межбанк открылся ростом курса доллара. Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 13 июля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 0,5 копейки до 27,3050 гривен за доллар, курс в покупке до 27,2850 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 32,37 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,25 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,3 грн.

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