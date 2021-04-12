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Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Новость на русском → Київ, Понеділок 12 квітня 2021 10:15
Міжбанк відкрився зростанням курсу долара Фото: курс долара піднявся до 28 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 12 квітня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 27,96 гривень за долар, курс купівлі до 27,94 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 33,23 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,9400 - 27,9600 грн/долар, євро 33,2122 - 33,2360 грн/євро, російський рубль 0,3599 - 0,3601 грн/рубль.

Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Нагадаємо, 9 квітня, торги по долару закрилися в діапазоні: 27,9100 - 27,9300 грн/долар, євро 33,2101 - 33,2311 грн/євро, російський рубль 0,3629 - 0,3633 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 12 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,90 гривень за долар. Курс знизився на 7 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 12 квітня встановлено на такому рівні: 27,9094 гривень за 1 долар (-0,0674 грн). При цьому курс долара на 9 квітня складає: 27,9768 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання протягом двох днів підряд.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн.

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