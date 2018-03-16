НБУ підвищив курс золота до 346,47 тис. гривень за 10 унцій

Національний банк України (НБУ) на 16 березня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,6% до 346,47 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото – 346470,62 грн за 10 тройських унцій (+2162,61 грн або +0,6%);

Срібло – 4340,24 грн за 10 тройських унцій (+20,62 грн);

Платина – 253268,38 грн за 10 тройських унцій (+1713,21 грн);

Паладій – 264565,63 грн за 10 тройських унцій (+5949,58 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.