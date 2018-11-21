НБУ знизив курс золота до 339,6 тис. гривень за 10 унцій

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подешевшало

Національний банк України (НБУ) на 21 листопада 2018 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,04% до 339,6 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 21 листопада встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 339579,96 грн за 10 тройських унцій (-136,61 грн або на 0,04%);

Срібло - 3986,89 грн за 10 тройських унцій (+20,68 грн);

Платина - 234327,1 грн за 10 тройських унцій (+547,24 грн);

Паладій - 325392,61 грн за 10 тройських унцій (-1677,08 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.