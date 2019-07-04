НБУ підвищив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало на 1,77%

Національний банк України (НБУ) на 4 липня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 1,77% до 371,1 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 4 липня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 371165,03 грн за 10 тройських унцій (+6464,92 грн або на +1,77%);

Срібло - 3951 грн за 10 тройських унцій (-43,92 грн);

Платина - 216172,18 грн за 10 тройських унцій (-4517,07 грн);

Паладій - 403695,04 грн за 10 тройських унцій (-2603,55 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.