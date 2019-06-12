НБУ знизив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подешевшало на 0,73%

Національний банк України (НБУ) на 12 червня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,73% до 347,8 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 12 червня встановлено наступні курси банківських металів:

Золото - 347843,06 грн за 10 тройських унцій (-2575,48 грн або на -0,73%);

Срібло - 3877,78 грн за 10 тройських унцій (-54,74 грн);

Платина - 211180,57 грн за 10 тройських унцій (-874,61 грн);

Паладій - 356876,75 грн за 10 тройських унцій (-768,55 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.