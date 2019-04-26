НБУ підвищив курс золота

Фото: колаж (Pіxabay)

Золото подорожчало на 0,41%

Національний банк України (НБУ) на 26 квітня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,41% до 340 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 26 квітня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 340155,08 грн за 10 тройських унцій (+1398,13 грн або на +0,41%);

Срібло - 3940,99 грн за 10 тройських унцій (-41,49 грн);

Платина - 235581,05 грн за 10 тройських унцій (-43,58 грн);

Паладій - 374533,94 грн за 10 тройських унцій (+8065,84 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.