НБУ підвищив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало на 0,17%

Національний банк України (НБУ) на 9 квітня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 1,14% до 345,6 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 9 квітня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 345601,11 грн за 10 тройських унцій (+579,26 грн або на +0,17 %);

Срібло - 4048,58 грн за 10 тройських унцій (+10,52 грн);

Платина - 240596,57 грн за 10 тройських унцій (+4496,58 грн);

Паладій - 360228,75 грн за 10 тройських унцій (-5699,46 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.