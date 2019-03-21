НБУ знизив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подешевшало на 0,38%

Національний банк України (НБУ) на 21 березня 2019 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,38% до 353,9 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 21 березня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 353997,46 грн за 10 тройських унцій (-1361,26 грн або на -0,38%);

Срібло - 4186,57 грн за 10 тройських унцій (+9,23 грн);

Платина - 230926,97 грн за 10 тройських унцій (+5220,47 грн);

Паладій - 430610,88 грн за 10 тройських унцій (+5000,67 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.