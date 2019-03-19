НБУ підвищив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало на 0,64%

Національний банк України (НБУ) на 19 березня 2019 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,64% до 354,1 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 19 березня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 354166,13 грн за 10 тройських унцій (+2257,20 грн або на 0,64%);

Срібло - 4166,1 грн за 10 тройських унцій (+50,39 грн);

Платина - 225466,01 грн за 10 тройських унцій (+972,61 грн);

Паладій - 421900,89 грн за 10 тройських унцій (+3440,88 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.