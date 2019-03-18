НБУ підвищив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало на 1,39%

Національний банк України (НБУ) на 18 березня 2019 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 1,39% до 351,9 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 18 березня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 351908,93 грн за 10 тройських унцій (+4808,32 грн або на 1,39%);

Срібло - 4115,71 грн за 10 тройських унцій (-30,69 грн);

Платина - 224493,4 грн за 10 тройських унцій (-1260,92 грн);

Паладій - 418460,01 грн за 10 тройських унцій (+5957,44 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.