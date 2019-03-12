НБУ підвищив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало на 0,48%

Національний банк України (НБУ) на 12 березня 2019 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,48% до 341 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 12 березня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 341095,03 грн за 10 тройських унцій (+1624,79 грн або на 0,48%);

Срібло - 3977,05 грн за 10 тройських унцій (-6,39 грн);

Платина - 215231,79 грн за 10 тройських унцій (-3270,51 грн);

Паладій - 397047,4 грн за 10 тройських унцій (-1429,02 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.