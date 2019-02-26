НБУ підвищив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало на 0,42%

Національний банк України (НБУ) на 26 лютого 2019 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,42% до 358,7 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 26 лютого встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 358746,3 грн за 10 тройських унцій (+1509,89 грн або на 0,42%);

Срібло - 4283,42 грн за 10 тройських унцій (-46,45 грн);

Платина - 224022,44 грн за 10 тройських унцій (+2060,82 грн);

Паладій - 400001,52 грн за 10 тройських унцій (-124,87 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.