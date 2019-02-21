НБУ підвищив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало на 0,90%

Національний банк України (НБУ) на 21 лютого 2019 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,90% до 364,5 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 21 лютого встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 364530,88 грн за 10 тройських унцій (+3248,92 грн або на 0,90%);

Срібло - 4274,42 грн за 10 тройських унцій (-9,44 грн);

Платина - 219680,14 грн за 10 тройських унцій (+120,27 грн);

Паладій - 398187,18 грн за 10 тройських унцій (+2544,65 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.