НБУ підвищив курс золота

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Золото подорожчало на 0,38%

Національний банк України (НБУ) на 20 лютого 2019 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,38% до 361,2 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 20 лютого встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 361281,96 грн за 10 тройських унцій (+1354,05 грн або на 0,38%);

Срібло - 4283,86 грн за 10 тройських унцій (+22,47 грн);

Платина - 219559,87 грн за 10 тройських унцій (+5334,87 грн);

Паладій - 395642,53 грн за 10 тройських унцій (+4980,95 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.