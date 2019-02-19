НБУ підвищив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало на 0,22%

Національний банк України (НБУ) на 19 лютого 2019 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,22% до 359,9 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 19 лютого встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 359927,91 грн за 10 тройських унцій (+800,67 грн або на 0,22%);

Срібло - 4261,39 грн за 10 тройських унцій (+16,17 грн);

Платина - 214225 грн за 10 тройських унцій (+1146,47 грн);

Паладій - 390661,58 грн за 10 тройських унцій (+8373,63 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.