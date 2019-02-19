НБУ підвищив курс золота

Золото подорожчало на 0,22%
Національний банк України (НБУ) на 19 лютого 2019 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,22% до 359,9 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.
На 19 лютого встановлені наступні курси банківських металів:
Золото - 359927,91 грн за 10 тройських унцій (+800,67 грн або на 0,22%);
Срібло - 4261,39 грн за 10 тройських унцій (+16,17 грн);
Платина - 214225 грн за 10 тройських унцій (+1146,47 грн);
Паладій - 390661,58 грн за 10 тройських унцій (+8373,63 грн).
Скріншот (bank.gov.ua)
Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.
Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.