НБУ знизив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подешевшало на 0,17%

Національний банк України (НБУ) на 15 лютого 2019 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,17% до 354,2 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 15 лютого встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 354614,03 грн за 10 тройських унцій (-613,10 грн або на 0,17%);

Срібло - 4262,76 грн за 10 тройських унцій (-20,61 грн);

Платина - 214020,49 грн за 10 тройських унцій (+1071,15 грн);

Паладій - 382412,25 грн за 10 тройських унцій (+3113,18 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.